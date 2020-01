Mattos fecha com time inglês e ajudará Cruzeiro em transição

O executivo Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Palmeiras, já definiu seu futuro. O profissional acertou no sábado a chegada ao Reading, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Antes de viajar à Europa, sem remuneração, trabalhará no processo de transição do Cruzeiro.

Mattos passou a virada de ano na Europa e conheceu as dependências do Reading, time que representa a cidade a aproximadamente 65 quilômetros de Londres. Na semana passada, o executivo tratou de sua contratação em dois encontros com o chinês Dai Yongge, dono do clube.

Yongge investe em mais três times de futebol (dois na China e um na Bélgica). Além de atuar como diretor executivo de futebol do Reading, Alexandre Mattos será o responsável pelo intercâmbio com as outras equipes mantidas pelo empresário asiático.

Mattos estabelecerá residência definitiva em Londres apenas após obter o visto de trabalho, algo que deve acontecer em aproximadamente 45 dias. Na noite deste domingo, em reunião com Pedro Lourenço e Saulo Fróes, ele fez acordo para ajudar no processo de transição do Cruzeiro antes da viagem à Inglaterra.

No acerto com os dirigentes do time mineiro, Alexandre Mattos se comprometeu a trabalhar sem qualquer tipo de remuneração, apenas por gratidão ao Cruzeiro. Pelo clube, o dirigente ganhou notoriedade nacional ao participar do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014).

O Cruzeiro, 17º colocado na última edição do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado à Série B. No começo desta temporada, em caos administrativo e situação financeira delicada, o tradicional time de Belo Horizonte tem um panorama preocupante.