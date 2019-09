Alvo de protesto, Mattos tem postura discreta em chegada de Mano

Apontado por torcedores como um dos principais responsáveis pelo atual momento do Palmeiras, Alexandre Mattos esteve presente na apresentação de Mano Menezes, mas adotou postura discreta e não conversou com a imprensa.

A única aparição do diretor de futebol diante das câmeras foi logo no início da coletiva, quando entregou um livro ao novo treinador do verdão e afirmou: “É um livro da nossa história, com certeza nós vamos engrandecê-la mais ainda e participar dessas páginas”.

OS PROTESTOS CONTINUAM!! Chega de nos fazer de palhaços. Estão lidando com torcedores e não com clientes! Sr. Galiotte, até quando será omisso e covarde? Quando o Sr. Mattos será desligado da Sociedade Esportiva Palmeiras? ESTAMOS ESPERANDO! pic.twitter.com/N2bGIhNiiP — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) September 5, 2019



Durante a apresentação, a torcida organizada Mancha Alvi-Verde protestou na frente do CT, e exigiu mais uma vez a saída de Mattos do Palmeiras. Os torcedores também hostilizaram os carros que deixaram a Academia de Futebol em seus carros.

Na noite de quarta-feira, o diretor também foi alvo de protestos, quando membros da organizada estiveram na frente de seu condomínio.

