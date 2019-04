Matheus Fernandes nunca ficou sequer no banco, mas Palmeiras barrou saídas

Contratado por mais de R$ 15 milhões, mas sem ter ficado sequer no banco de reservas em nenhuma partida do Palmeiras na temporada. Essa é a situação do volante Matheus Fernandes, promessa que chegou do Botafogo nesta temporada.

Matheus não foi inscrito no Campeonato Paulista devido ao limite de 26 jogadores imposto pela Federação Paulista de Futebol. Assim, o volante se viu preterido por Felipão em relação aos companheiros e concorrentes por posição Thiago Santos, Jean, Felipe Melo e Bruno Henrique.

Curiosamente, Jean, por exemplo, fez apenas três jogos na temporada e sofre com problemas físicos desde o ano passado. O atleta, porém, é homem de confiança de Felipão no elenco. Ademais, para a fase mata-mata do torneio, o treinador alviverde preferiu inscrever o zagueiro Juninho em uma das trocas permitidas. A justificativa foi de que o defensor é o único canhoto do elenco na posição, mas ele é mais um atleta que ainda não estreou em 2019.

Além disso, Matheus Fernandes, inscrito na Copa Libertadores, sofre com ‘fim’ do rodízio imposto por Scolari. No ano passado, o técnico trocava completamente sua equipe entre um jogo e outro, caso houvesse duas partidas na mesma semana. Nesta temporada, porém, apenas a zaga e as laterais têm passado por essa condição.

A expectativa é que o atleta carioca, junto com Raphael Veiga, Hyoran, Zé Rafael, Guerra e Arthur Cabral tenham mais oportunidades a partir do início do Campeonato Brasileiro. As chances de Matheus, inclusive, são quase certas uma vez que comissão técnica e diretoria do clube barraram sua saída por empréstimo em mais de uma oportunidade neste ano.