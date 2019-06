Marcos sobre críticas a atletas do Palmeiras: “Uma cornetadinha ajuda muito e resolveu”

A ‘corneta’ está no sangue do palmeirense e isso vale para quem há alguns anos defendia o clube de coração dentro de campo. Envolvido em polêmicas recentes com Dudu e Fernando Prass por conta de posicionamentos e críticas nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos mostrou o costumeiro bom-humor sobre o assunto.

“Mas você vê que uma boa ‘cornetadinha’ ajuda para caramba, velho. Ninguém pode se acomodar. O pessoal fica bravo comigo as vezes que eu sobro e de todos esses anos desde que eu parei a primeira vez que eu dei uma ‘cornetada’ foi nesse jogo com o São Paulo e todo mundo caiu de pau em cima de mim, mas todo mundo tem que me agradecer porque resolveu (risos)”, afirmou.

Após a eliminação do Palmeiras nos pênaltis contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, Marcos fez uma postagem falando que alguns atletas “se escondiam em decisões”. A publicação foi interpretada como uma crítica a Dudu, que não cobrou nenhuma das penalidades na ocasião.

Pouco tempo depois, o atacante postou uma foto ao lado de Ademir da Guia, afirmando que o Divino é “o maior ídolo da história do clube” e “não corneta os jogadores”. Alguns torcedores, ao verem a postagem, marcaram o perfil de São Marcos.

Para tentar encerrar a polêmica na ocasião, Marcos fez mais um posicionamento nas redes. “Ademir sempre vai ser o maior. Dudu, foco na Libertadores. Palmeiras acima de todos”, escreveu, em uma imagem com os dizeres “O fraco desce o nível, o ignorante se vinga e o sábio ignora”. Poucos minutos depois, porém, o ídolo apagou a postagem.