Marcos Rocha tentará manter início de temporada animador na volta aos gramados

Apesar de contestado por parte da torcida, Marcos Rocha, quando não está afastado dos gramados por lesão, é favorito à titularidade do Palmeiras. Em sua terceiro ano com a equipe paulista, o lateral-direito vive um início animador e vai em busca de mais uma temporada como líder de estatísticas da defesa alviverde.

Até a paralisação das competições, Marcos havia disputado apenas oito jogos com o Verdão, uma vez que perdeu alguns compromissos da equipe paulista por conta de uma entorse no tornozelo direito. Levando em consideração as sete partidas do Paulistão disputadas, o lateral aplicou 20 desarmes – 100% de aproveitamento – e figura-se na sexta colocação entre os jogadores da posição. Além disso, ele marcou um gol e serviu duas assistências.

No ano passado, o defensor foi o segundo maior garçom do elenco palmeirense, com quatro assistências para gol e 47 para finalização, atrás apenas do atacante Dudu, que liderou o quesito com folga, com dez passes para gol. Entre os laterais, Marcos só ficou atrás de Rafinha, do Flamengo. No aspecto defensivo, Marcos Rocha foi o melhor do Palmeiras em desarmes e o segundo em interceptações.

Depois de vencer Libertadores, Recopa e Copa do Brasil com o Atlético-MG, o lateral-direito foi contratado pelo Palmeiras e foi muito importante para a conquista do Brasileirão de 2018. Em números gerais na temporada, foram três assistências e um gol marcado.

Quando saiu do Atlético, em dezembro de 2017, o lateral era considerado um dos melhores atletas da posição no Brasil. Isso porque, no ano anterior, o defensor teve a maior média de desarmes do Brasileirão (70 bolas em 21 partidas – 3,3 por jogo). Levando em consideração todas as posições, o camiseta 2 só ficou atrás de Jean e Cuellar. Com cinco assistências, ele foi o senhor dessa estatística na competição.

Mesmo com números animadores, Marcos Rocha ficou marcado após a eliminação do Palmeiras diante do Grêmio, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores 2019. Independente disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo o vê como a primeira opção. No entanto, essa preferência pode entrar em xeque com a chegada de Daniel Muñoz, alvo do clube para esta janela de transferências.

