Marcos Rocha não tem lesão, mas será poupado contra o Paraná

Marcos Rocha está fora dos planos do treinador interino Wesley Carvalho para o confronto com o Paraná, no próximo domingo, no Allianz Parque, às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha sido diagnosticada qualquer lesão no jogador, ele será poupado pela comissão técnica, uma vez que apresenta sobrecarga muscular.

Marcos Rocha foi examinado nesta sexta-feira após pedir para ser substituído no segundo tempo do duelo com o Fluminense. O departamento médico do Palmeiras não encontrou qualquer lesão nos exames feitos pelo jogador, porém, uma sobrecarga muscular na coxa esquerda foi suficiente para tirá-lo de ação neste fim de semana.

Desta maneira, Marcos Rocha seguirá fazendo trabalhos sob orientação dos preparadores físicos do Palmeiras com ajuste de carga para que o problema não se torne maior. Mayke, que já havia substituído o lateral-direito no Maracanã, deve ficar com a vaga contra o Paraná.

Se por um lado o Palmeiras perderá seu lateral-direito em seu próximo compromisso, por outro, está próximo de voltar a contar com um de seus principais jogadores. Miguel Borja, que passou por uma artroscopia no joelho direito, vem evoluindo acima do esperado e deve voltar a ficar à disposição antes do previsto.

Nesta sexta-feira, o atacante colombiano trabalhou à parte e não mostrou limitações de movimento. Agora, o grande desafio de Borja é se recondicionar fisicamente para poder voltar a entrar em campo com a camisa do Verdão neste segundo semestre, já sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

