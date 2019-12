Marcos Rocha aprova Sampaoli, mas avisa: “Quem entra em campo somos nós”

Após a demissão de Mano Menezes, o Palmeiras segue sem um comandante definido para 2020. O desejo do clube é ter Jorge Sampaoli, que já deixou o Santos, e até o momento, nem os próprios jogadores alviverdes sabem qual será o planejamento quanto ao treinador para o ano que vem.

Durante a gravação do Troféu Mesa Redonda, Marcos Rocha revelou que o elenco ainda não sabe sobre o novo comandante, mas se mostrou otimista.

“A gente está sem saber. Os jogadores não receberam uma posição do clube sobre quem será o treinador. Mas a gente espera que seja alguém amigo, alguém parceiro, que possa fazer a gente apresentar um bom futebol e retomar a confiança do torcedor. Para que eles possam ver que esse time é qualificado, pode lutar pelos títulos…Então essa demora é para tomar a decisão certa. Para que não aconteça o que aconteceu nos dois últimos anos com três técnicos. Pela grandeza do Palmeiras isso não pode acontecer”, disse.

O jogador também se mostrou favorável a uma possível chegada de Sampaoli, mas avisou que o importante é a equipe comprar a ideia de qualquer comandante.

“Sampaoli é treinador moderno, que fez o Santos jogar bem esse ano, apesar de tomar algumas goleadas. No meu ponto de ver, se fosse no Palmeiras a crise seria grande. Mas a gente acredita que é um treinador que pode nos ajudar também. Mas a gente tem que comprar a ideia de qualquer treinador que chegar, porque a equipe é muito qualificada, e se você comprar essa ideia e praticar, a gente tem possibilidade de brigar pelos títulos”, disse.

Por fim, Marcos Rocha ainda fez questão de ressaltar que independentemente do treinador que assuma o Verdão, é a equipe que deve corresponder dentro de campo.

“O jogador também tem que acreditar no seu companheiro, confiar no treinador. Porque o treinador não entra em campo, quem entra em campo somos nós e a gente tem que fazer o nosso melhor. Acho que o Palmeiras está buscando a decisão certa, tenho certeza de que o presidente e seus conselheiros estão buscando a melhor alternativa para que o Palmeiras possa jogar para frente. Um futebol mais alegre, mais contagiante. Mas não fugindo das características de ter uma defesa forte, de tomar poucos gols, uma equipe que perdeu pouco esse ano, mas que infelizmente não conseguiu chegar no final e brigar pelo título”, completou.