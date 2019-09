Com gratidão eterna, Marcos põe Felipão como maior do Palmeiras

O ex-goleiro Marcos conviveu com o técnico Luiz Felipe Scolari no Palmeiras e na Seleção Brasileira. Na noite desta segunda-feira, dia em que o clube alviverde anunciou a demissão do experiente profissional, o ídolo usou sua conta no Instagram para reverenciá-lo.

“Meu respeito e minha gratidão eterna ao maior treinador da nossa história, aquele que, acredito, foi o último que defendeu nossas cores com mais amor e menos profissionalismo. A cada dia, o DNA Palmeiras no coração vai ficando no passado!. Obrigado, professor!”, escreveu Marcos.

Anunciado pelo Palmeiras em junho de 2018, Felipão tinha contrato até o fim de 2020. Em 77 partidas, ele acumulou 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, alcançando um aproveitamento de 68,8% dos pontos. No ponto alto de sua passagem, o técnico conduziu o time alviverde rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018.

Superado apenas por Oswaldo Brandão (585), Felipão termina com 485 jogos pelo Palmeiras (238 vitórias, 132 empates e 115 derrotas). Ele ganhou a Copa Mercosul 1998, a Copa do Brasil (1998 e 2012), a Copa Libertadores (1999), o Torneio Rio-São Paulo (2000) e o Campeonato Brasileiro (2018).