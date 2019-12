Marcos relembra derrota do Palmeiras no Mundial de 1999: “Erro meu”

Exatos vinte anos depois da decisão do Mundial de Clubes de 1999, Marcos fez uma postagem nas redes sociais relembrando o duelo com o Manchester United. O ex-goleiro do Palmeiras voltou a lamentar a falha no gol marcado por Roy Keane, que garantiu o triunfo e o título aos ingleses no Japão.

Na ocasião, Ryan Giggs escapou pela esquerda, cruzou, o arqueiro palmeirense errou o soco e o irlandês, com o gol aberto, apenas escorou para as redes, marcando o único tento da partida. Três anos depois, Marcos conquistou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

“Nessa mesma data, 20 anos atrás, por um erro meu, perdemos o mundial de Clubes para o Manchester, jamais questionei meu Deus, depois disso, fraturei meu punho e não sabia se iria voltar a jogar futebol, mas, jamais questionei o meu Deus, voltei, depois de anos difíceis, chegou 2002! São campeonatos iguais? Não! São bem diferentes! E com todo respeito aos dois torneios, acho que Deus me deu, aquele que eu merecia”, escreveu o ex-jogador no Instagram.

Marcos se aposentou em 2012 como um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Pelo clube alviverde, o ex-atleta fez 532 jogos e participou de doze títulos, entre eles os Paulistas de 1993, 1994, 1996 e 2008, os Brasileiros de 1993 e 1994, a Copa Libertadores de 1999 e a Copa do Brasil de 1998.