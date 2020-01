Marcos provoca Corinthians após título do Palmeiras na Flórida

Ver essa foto no Instagram Ah vá, me tragam novidades! 😂👍 Uma publicação compartilhada por MARCOS (@marcosgoleiro_12) em 18 de Jan, 2020 às 4:44 PST

A derrota de virada do Corinthians para o Atlético Nacional rendeu ao Palmeiras o título da Copa Flórida, neste sábado. Logo depois do término do torneio, o ex-goleiro Marcos usou as redes sociais para provocar os rivais.

“Rapaz, ir daqui até os Estados Unidos para ser campeão em cima do Corinthians? Para que isso?”, ironizou o ídolo palmeirense, que costuma usar as redes sociais para cobrar o próprio clube e provocar adversários.

Palmeiras e Corinthians não se enfrentaram na Copa Flórida, mas acabaram protagonizando a disputa pelo título. Na primeira rodada, o time de Tiago Nunes fez três pontos ao derrotar o New York City, enquanto o Verdão ficou no empate com o Atlético Nacional. Pelo regulamento do torneio, a equipe de Vanderlei Luxemburgo disputou os pênaltis com os colombianos e venceu, contabilizando dois pontos pela partida.

Neste sábado, na segunda e última rodada da Copa Flórida, o Palmeiras derrotou o New York City e ficou na torcida por um tropeço do rival, que acabou levando a virada do Atlético Nacional. Assim, o Verdão encerrou a competição com cinco pontos, dois a mais do que o Alvinegro.O vice-campeão foi o time colombiano, com quatro.