Marcos prevê “sofrimento” contra o Grêmio, mas crê em classificação do Palmeiras

Após conquistar uma importante vantagem ao vencer o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 0, o Palmeiras joga por um simples empate no Pacaembu, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, para chegar pela segunda vez consecutiva à semifinal da Copa Libertadores.

Eleito o melhor jogador do único título continental do Verdão, em 1999, e ídolo do clube com mais de 500 partidas disputadas, Marcos, ex-goleiro e agora torcedor palestrino, projetou a partida contra os gaúchos, destacou a qualidade do rival e previu um duelo repleto de emoções mesmo com o Palmeiras atuando por um 0 a 0.

“Expectativa é de muito sofrimento. A gente sabe da qualidade do Grêmio. É um time copeiro, acostumado com Libertadores. O Palmeiras conseguiu fazer uma grande partida lá no Sul e um resultado muito bom, mas o time não pode ficar se escorando nessa pequena vantagem, principalmente por ser tratar de um grande adversário”, disse o ex-arqueiro.

“Estamos com um pensamento positivo nessa classificação, mas sabemos que vamos ter dificuldades para esse jogo aqui. É um jogo de Libertadores, quem perder está fora. Vai ser um jogo de fortes emoções, mas que a gente ganhe no final”, completou.

Por conta dos shows de Sandy e Júnior no último final de semana, o Allianz Parque não poderá ser usado pelo Verdão, que mandará a partida no Pacaembu. Para Marcos, a mudança do local do embate decisivo será, até certo ponto, boa para os dois times.

“O Palmeiras também já tem um costume de jogar no Pacaembu. O estádio está sendo pouco usado e deve estar com a grama muito boa. Tanto para o Palmeiras quanto para o Grêmio o estilo do estádio, do gramado, ajuda. O Palmeiras não vai sentir isso até porque o Pacaembu é um estádio muito bom. Eu adorava jogar lá quando estava em atividade”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva