Marcos parabeniza Bolsonaro nas redes sociais e desativa comentários de post

O ex-goleiro do Palmeiras Marcos publicou em suas redes sociais uma mensagem de feliz aniversário ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que completa 65 anos neste sábado.

Na postagem, o ex-atleta e o político aparecem juntos, trajando camisas do Alviverde. “Mantenha a fé, a paciência, humildade e a responsabilidade que o cargo exige”, escreveu Marcos.

Após reações negativas e criticas de seguidores ao post, o ex-goleiro desativou os comentários e fez uma provocação: “desativei os comentários, pronto, agora só eu falo, pra quem gosta de Cuba e Venezuela e querem que aqui seja igual, vai se acostumando e treinando a ter um ditador aqui no meu insta!”, escreveu.

Coronavírus

Mais tarde, Marcos publicou outro post, agora abordando a pandemia do novo coronavírus, que já conta com mais de 900 casos e 11 mortes confirmadas no país. “Amigos, agora é sério, sem tretas e provocações, o problema é grave!!”, alertou.