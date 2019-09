Marcos dá boas vindas a Mano Menezes e pede cuidado

Marcos, ex-goleiro e ídolo da história do Palmeiras, se pronunciou no início da tarde desta terça-feira sobre a contratação de Mano Menezes para o cargo de técnico do clube. Um dia após ter criticado a postura do time abertamente, ele usou suas redes sociais novamente, mas dessa vez para apoiar a escolha.

“Jamais vou torcer contra seu trabalho no Verdão, faça o que tem que fazer e cuidado com quem te abraça! Avanti Palestra!!”, escreveu Marcos em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto de Mano Menezes e os dizeres “bem-vindo”.

Assim como diversas postagens que o ex-arqueiro realiza, essa também tem um tom crítico. Muitos torcedores comentaram a parte que diz “cuidado com quem te abraça” se referindo à época de Felipão, que teria sido “abraçado” por muitos e, no fim, demitido. Outro fato que chamou a atenção foi o ex-goleiro e ídolo do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, comentando. “É nois mano”, seguido de muitas risadas, com respostas diversas dos torcedores alviverdes.

Em uma página de humor envolvendo o Palmeiras, Marcão respondeu um comentário sobre a contratação de Mano para o cargo e, novamente, fez sua crítica. “Vamos apoiar como sempre fizemos, ué! Mas que tamo virando uma sede do Cruzeiro em SP tamo”, cutucou.

Após a derrota para o Flamengo no domingo, Marcos também fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a postura do time e pedindo uma “rapa” de jogadores. “Meu time tá sem coragem até de reclamar que não foi pênalti!”, escreveu ao lado de um emoji triste. Respondendo a um dos comentários, o ex-arqueiro campeão da Libertadores com o alviverde em 1999 escreveu: “Nada, produção véio, tá cheio de acomodado lá, faz a rapa, trás (sic) outros”.

Em nenhum momento, porém, ele pediu a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, com quem tem um passado vencedor. Após o anúncio da demissão do treinador, o ex-jogador prestou sua homenagem. “Meu respeito e minha gratidão eterna ao maior treinador da nossa história, aquele que acredito, foi o último que defendeu nossas cores com mais amor e menos profissionalismo, a cada dia, o DNA Palmeiras no coração vai ficando no passado! Obrigado professor!”, escreveu.