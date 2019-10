Mano vê torneio aberto e explica papo com Scarpa: “Sou de gêmeos”

Derrotado pelo Santos na noite desta quarta-feira, o Palmeiras perdeu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e pode encerrar a 24ª rodada oito pontos atrás do Flamengo. Na Vila Belmiro, o técnico Mano Menezes, otimista, disse ainda acreditar no título e falou sobre o diálogo que teve com Gustavo Scarpa no banco de reservas.

Santos e Palmeiras têm os mesmos 47 pontos ganhos, mas o time alvinegro contabiliza uma vitória a mais (14 a 13) e, portanto, detém o segundo lugar. Com 52 pontos, o Flamengo encara o Atlético-MG às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã.

“O campeonato está aberto. Mais difícil, mas aberto. Temos é que voltar a vencer o próximo jogo, contra o Botafogo. Deixamos abrir um pouco e o Santos encostou com mesmo número de pontos. Então, precisamos retomar o aproveitamento”, afirmou.

Apagado, Gustavo Scarpa na etapa complementar acabou substituído por Zé Rafael. Enquanto o jogo rolava no gramado da Vila Belmiro, sentado ao lado do meia no banco de reservas, o técnico Mano Menezes foi filmado no que pareceu ser uma bronca em seu jogador.

“Não me lembro de ter tido nenhum tipo de conversa fora dos padrões com o Scarpa. Sempre falo com meus jogadores. Gesticulo porque sou de gêmeos e as pessoas de gêmeos gesticulam mais do que outras. Mas nada de diferente, apenas mostrando alguns aspectos importantes”, disse Mano, derrotado no Palmeiras pela primeira vez.

“A proporção das vitórias, embora a gente goste muito, era um pouco fora do padrão do Brasil. Sabemos que, em campeonato duro como o nosso, de vez em quando você não vai conseguir fazer o resultado. O Santos jogou melhor e mereceu vencer”, afirmou o técnico, agora com cinco triunfos, dois empates e um revés.