Mano vê time premiado por insistência e dá meio gol a Weverton

O Palmeiras conseguiu marcar o gol da vitória sobre a frágil Chapecoense apenas nos acréscimos da partida disputada na noite desta quarta-feira. Ao analisar a vitória no Allianz Parque, alcançada por meio de Felipe Melo, Mano Menezes destacou a insistência de seu time e deu meio gol a Weverton.

O Palmeiras passou a jogar com um homem a mais aos 22 minutos do segundo tempo, quando Gum foi expulso por falta sobre Dudu. Antes de enfim marcar o gol da vitória, a equipe mandante desperdiçou grandes oportunidades com Willian, Gustavo Gomez e Bruno Henrique.

“No segundo tempo, o time jogou bem. Merecia uma diferença mais elástica ou ter aberto o placar antes. Criou por dentro, bateu de fora, cabeceou e construiu chances. Mas a bola não entrou e isso tornou o jogo dramático no final. Fomos premiados pela insistência e entrega”, disse Mano Menezes.

Com o Palmeiras em busca do gol da vitória, a Chapecoense, mesmo em inferioridade numérica, quase saiu na frente em contra-ataque com Régis, que parou em grande defesa de Weverton – o goleiro ainda impediu a bola de sair pela linha lateral, incendiando o Allianz Parque.

“Nosso gol começou com a defesa do Weverton. Foi meio gol ali”, disse Mano Menezes, satisfeito com a postura de seus pupilos. “Ninguém se omitiu e isso é importante. Houve erros e conclusões para fora, mas ninguém se omitiu”, reiterou.

Com 53 pontos ganhos, oito a menos do que o Flamengo, o Palmeiras segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Athletico-PR às 19 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena da Baixada.