Mano vê ‘pequenos erros’ do Palmeiras e exalta Flamengo: “Sabemos interpretar as diferenças”

Mano Menezes falou sobre os “pequenos erros” do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O técnico justifica os empates como um dos motivos para a distância em relação ao líder Flamengo, atualmente de 13 pontos.

O Verdão empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, na Arena Fonte Nova, e viu o Flamengo vencer o Grêmio com time reserva em Porto Alegre.

“Às vezes o futebol cobra os pequenos erros que você comete, e se olha para trás são os nossos erros no campeonato. Temos o mesmo número de derrotas que o Flamengo, e se for olhar ficam dois pontos contra o Bahia, dois pontos contra o Corinthians. E quando faltam é porque faltam algumas coisas importantes. Ser decisivo, aproveitar o volume, acertar o gol quando está tudo pronto. Quando você ganha você faz melhor do que os adversários, quando perde você deixa de fazer bem, e os pontos ficam pelo caminho”, disse Mano, em entrevista coletiva.

O treinador palmeirense valorizou a campanha fora da curva no Flamengo e admitiu o melhor futebol dos cariocas.

“O Palmeiras está fazendo a sua campanha no campeonato. O Palmeiras já viu a campanha do Flamengo. Todos viram a campanha do Flamengo. O futebol é melhor do que os outros todos. Mesmo com todas alterações, vai a Porto Alegre e vence o Grêmio. Essa é a diferença do campeonato, sabemos interpretar as diferenças. Temos de fazer avaliações da nossa campanha, é o que estamos fazendo”, avaliou, antes de lembrar da derrota do Rubro-Negro para o Tricolor de Aço.

O Flamengo perdeu de 3 a 0 aqui. Não é fácil jogar aqui. Fizemos um segundo tempo muito acima, e se somar os 90 minutos parece que fomos melhor e merecíamos ter vencido. Temos de encontrar as causas de não ter vencido nesta hora. Temos de ser decisivos nos momentos decisivos. Já fomos com os mesmos jogadores em outros momentos. Estamos discutindo situações de pressão maior, jogos decisivos, que temos de nos acostumar ser nesses jogos o que fomos muitas vezes no campeonato”, concluiu.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Grêmio, domingo, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão.

