Mano vê melhor jogo de sua gestão e manda recado a torcedores

O técnico Mano Menezes classificou a goleada por 6 a 2 sobre o CSA, aplicada na noite desta quinta-feira, como a melhor partida de sua gestão como técnico do Palmeiras. Nos vestiário do Pacaembu, ele ainda aproveitou para mandar um recado aos exigentes torcedores alviverdes.

No primeiro tempo, o Palmeiras já construiu a goleada por meio de Luiz Adriano, Willian, Bruno Henrique e Gustavo Gomez. Na etapa complementar, o time alviverde sofreu dois do frágil CSA, mas aumentou com Luiz Adriano e Bruno Henrique.

“Foi a melhor partida que fizemos em termos de posse de bola, controle de jogo e criação de oportunidades. Então, é uma sequência e as coisas estão andando bem. Quando é assim, a tendência é melhorar e a equipe acompanhar isso tudo”, declarou Mano Menezes.

Ao falar sobre sua quinta vitória consecutiva, o sucessor de Luiz Felipe Scolari valorizou o novo estilo que vem implantando, marcado por trabalhar a bola no chão. Em alta após a goleada sobre o CSA, mesmo sem ser instado, Mano Menezes se dirigiu aos palmeirenses.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Depois de sofrer quatro no primeiro tempo, era natural que o CSA voltasse com cuidados defensivos e nós precisamos de mais paciência para construir. Nessa hora, o torcedor ficou impaciente e quis apressar. Precisamos de equilíbrio entre torcida e time. Eles têm que entender a nova maneira de construir as jogadas”, pediu.

Com 45 pontos ganhos, três a menos do que o Flamengo, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada, o time dirigido por Mano volta a campo para enfrentar o Internacional às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio.