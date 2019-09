Mano valoriza triunfo contra o Flu e cita aproximação aos líderes

O triunfo sobre o Fluminense, alcançado na noite desta terça-feira, deixou Mano Menezes satisfeito. Animado por ver sua equipe ganhar a segunda partida consecutiva, o treinador valorizou o resultado no Allianz Parque e citou a aproximação aos líderes do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Palmeiras e Fluminense foi válido ainda pela 16ª rodada do torneio nacional. Enfim com 18 partidas disputadas, o time comandado por Mano Menezes chegou aos 36 pontos ganhos, ficando atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37).

“Construímos uma boa vitória. Foi importante vencer esse jogo isolado e que nos aproxima dos dois times que estão à nossa frente. Então, saímos satisfeitos com a segunda exibição”, disse Mano Menezes, algoz do Goiás em sua estreia pelo Palmeiras.

No primeiro tempo da partida contra o Fluminense, ao aproveitar rebote de Diogo Barbosa, Luiz Adriano inaugurou o marcador. Na etapa complementar, o centroavante recebeu cruzamento de Dudu para ampliar e, no terceiro gol, marcado de cabeça, o passe foi do lateral direito Marcos Rocha.

“Falar de um centroavante que fez três gols é chover no molhado”, comentou Mano Menezes. “Foi importante para ele e a bola chegou. Quando jogamos com um centroavante, o time tem que oferecer isso. As jogadas foram bem construídas e, com os atletas de alto nível que temos, se a bola chegar, eles vão fazer”, acrescentou o técnico.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, novamente no Allianz Parque. Coincidentemente, o trabalho anterior de Mano Menezes foi justamente no time de Belo Horizonte.