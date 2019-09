Mano sente “gosto amargo” e explica gesto a torcedores do Inter

O técnico Mano Menezes perdeu os 100% de aproveitamento no comando do Palmeiras na tarde deste domingo. Após o empate contra o Internacional no Estádio Beira-Rio, ele analisou a rodada e explicou os gestos direcionados a torcedores colorados durante a partida.

No primeiro tempo, amplamente superior, o Internacional saiu na frente com Patrick. Na etapa complementar, o Palmeiras conseguiu empatar por meio de Willian e chegou a marcar o segundo com Bruno Henrique, mas o árbitro Braulio Machado reviu o lance pelo monitor do VAR e decidiu anular o gol.

“Saímos daqui com aquele gosto amargo. Poderíamos ter vencido, fizemos o gol para vencer. Mas jogamos um segundo tempo de Palmeiras e Internacional. Nos primeiros 30 minutos, o jogo foi do Inter só. Em um jogo grande como esse, precisamos jogar como jogamos a segunda parte e poderíamos ter construído a vitória, sim”, disse.

Durante a etapa complementar da partida, Mano Menezes fez gestos a torcedores posicionados perto do banco de reservas do Palmeiras, dando a entender que eles chorariam mais tarde. Na entrevista coletiva, o treinador explicou o episódio com os colorados.

“Foi uma brincadeira. Eles estavam brincando que eu estava chorando e reclamando. Eu fiz assim (repete o gesto), porque depois vai chegar a hora de eles chorarem por lances semelhantes. Aliás, no meio de semana, esse mesmo torcedor provavelmente estava chorando no lance do Paolo Guerrero”, disse, em alusão ao jogo contra o Flamengo.

Ainda três pontos atrás do adversário rubro-negro, ao falar sobre a rodada, Mano não chorou. “Mantivemos a diferença em relação ao líder. O campeonato é feito de rodadas como essa, em que o adversário pode aumentar a vantagem e você não deixa. Teremos longas 16 rodadas para desmanchar essa vantagem”, declarou.