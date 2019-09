Mano reencontrará Cruzeiro em terceira partida comandando o Palmeiras

Mano Menezes foi anunciado como novo treinador do Palmeiras nesta terça-feira e um fato curioso chama a atenção logo de cara: em seu terceiro jogo como técnico do alviverde, em 14 de setembro, ele reencontrará de cara seu ex-clube, o Cruzeiro.

Eliminado de Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras se concentra 100% no Campeonato Brasileiro, onde é o quinto colocado, com 30 pontos e um jogo a menos. O próximo compromisso da equipe é no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Goiás, no Serra Dourada – como ainda não se sabe a data de apresentação do técnico, não se pode afirmar se será ele o comandante da equipe na beirada do gramado.

Depois, no dia 10 (terça-feira), jogo dentro de casa pela rodada atrasada da competição, quando enfrenta o Fluminense, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Será o encontro com a torcida, que está muito descontente com os últimos resultados e, grande parte dela, com esse novo comando também.

Será no dia 14, então, o reencontro entre Mano Menezes e o Cruzeiro, de onde foi demitido no início de agosto por uma série de maus resultados na Libertadores e Copa do Brasil, além de também ter deixado o clube na zona de rebaixamento do nacional. A “sorte” para ele é que esse duelo acontecerá dentro dos domínios palmeirenses, ou seja, com grande parte da torcida vestindo verde e branco.

Depois, o calendário do time tem Fortaleza, CSA e Internacional, algoz de sua demissão. Fazendo um balanço de resultados com ele no comando do Cruzeiro e enfrentando esses adversários (apenas no Brasileiro), tem-se apenas uma vitória (contra o Goiás, por 2 a 1) e outras três derrotas (contra Fluminense, Fortaleza e Internacional). No empate contra o CSA, por 1 a 1, Rogerio Ceni já havia assumido o comando da Raposa.