Mano participa de reuniões, e auxiliares seguem treino em campo

O técnico Mano Menezes, novo comandante do Palmeiras, participou de uma série de reuniões nesta quarta-feira. Já integrantes de sua comissão acompanharam a preparação em campo para o confronto com o Goiás, realizada com alguns desfalques.

Acompanhado pelo auxiliar Sidnei Lobo e pelo preparador físico Dudu Silva, Mano participou de encontros com diversos departamentos do Palmeiras com a finalidade de conhecer os funcionários e colher dados para desenvolver o trabalho. As informações foram divulgadas pelo próprio clube por meio do site oficial.

No gramado da Academia de Futebol, o treinamento foi comandado por Wesley Carvalho (técnico do time sub-20), Andrey Lopes (auxiliar técnico fixo) e Omar Feitosa (coordenador científico). Sidnei Lobo e Dudu Silva, integrantes da comissão de Mano Menezes, acompanharam a movimentação.

O goleiro Weverton, convocado para defender o Brasil nos amistosos contra Colômbia e Peru, desfalcou o treinamento. Assim como o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez e o atacante colombiano Ivan Angulo, ambos com os respectivos times nacionais. O lateral direito Mayke, em tratamento de lesão, também ficou fora.

Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O responsável por comandar o time alviverde, há sete rodadas sem vencer, ainda não foi confirmado oficialmente pelo clube.