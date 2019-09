Mano mira quarta vitória e terceira partida sem sofrer gols seguidas

O técnico Mano Menezes iniciou sua trajetória no comando do Palmeiras de maneira bem-sucedida. Contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele busca a quarta vitória consecutiva pelo time alviverde e o terceiro jogo seguido sem sofrer gols.

Com sua contratação questionada por parte da própria torcida palmeirense, Mano Menezes estreou com triunfo de virada sobre o Goiás (2 x 1). Em seguida, viu sua equipe terminar com a defesa intacta nos duelos contra Fluminense (3 x 0) e Cruzeiro (1 x 0).

Sob o comando de Mano Menezes, o Palmeiras tenta repetir marcas logradas na gestão de Luiz Felipe Scolari. Antes da pausa para a Copa América, embalado, o time alviverde enfileirou um total de 11 triunfos consecutivos e passou sete jogos seguidos sem sofrer gols.

Contra o Fortaleza, o Palmeiras não terá o atacante Dudu, que precisará cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro. Assim, o principal candidato para substituir o camisa 7 na equipe titular é o meia Zé Rafael.

A partida entre Palmeiras e Ceará está marcada para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Castelão. No primeiro turno, ainda com Luiz Felipe Scolari e Rogério Ceni como treinadores, o time alviverde goleou o adversário cearense por 4 a 0, no Allianz Parque.