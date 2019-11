Mano Menezes terá reforços no Palmeiras para enfrentar o Bahia

Ainda com chances matemáticas de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia na próxima rodada. O técnico Mano Menezes terá reforços para o confronto com a equipe comandada por Roger Machado.

O meia Lucas Lima, livre após cumprir suspensão automática, volta a ficar à disposição da comissão técnica. Autor de um gol no triunfo sobre o Vasco, o jogador é uma alternativa para substituir Gustavo Scarpa, vilão na recente derrota contra o Corinthians.

Já o volante Felipe Melo, punido por cinco jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), também deve retornar. Como a entidade acatou apenas parcialmente o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras, o jogador precisou ficar fora nos duelos diante de Vasco e Corinthians.

Luiz Adriano, por sua vez, depende de sua evolução física. Vitimado por lesão muscular na coxa direita contra o Santos, o centroavante voltou a sentir dores no local diante do Vasco e, para evitar um novo problema, acabou preservado pela comissão técnica no Derby.

“O Luiz Adriano sentiu um desconforto e existia um risco muito grande de ter rompimento de fibra. Isso significaria quatro, cinco semanas fora e já poderia perder o campeonato. Então, entendemos que não deveríamos correr esse risco”, explicou Mano Menezes.

O elenco palmeirense folga nesta segunda-feira e retoma os trabalhos na Academia de Futebol na terça. O confronto com o Bahia, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio da Fonte Nova.