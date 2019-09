Mano Menezes será apresentado nesta quinta-feira no Palmeiras

O Palmeiras confirmou, enfim, a apresentação de Mano Menezes, novo técnico da equipe para a a temporada 2019. O comandante chegará ao clube e irá conversar com os jornalistas nesta quinta-feira, a partir das 12h, na Academia de Futebol.

Mano Menezes chega ao Verdão sob grande pressão. Uma parcela da torcida do Alviverde já se manifestava contrário ao treinador antes mesmo de sua confirmação por parte da diretoria.

Duas questões são colocadas por palmeirenses em relação a Mano Menezes. Primeira, a identificação do treinador com o rival Corinthians – ele passou duas vezes pelo clube de Parque São Jorge. Somando-se a isso, ele tem um estilo de jogo que prioriza o futebol de resultados, como já vinha acontecendo no Palmeiras com Luiz Felpe Scolari.

Nesta quarta-feira, Mano Menezes e sua equipe já participaram de reuniões e trabalhos na Academia de Futebol.