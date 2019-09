Mano Menezes revela sentimento ao assumir desafio no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras nesta terça-feira, Mano Menezes já deu declarações sobre o seu novo desafio. Questionado por torcedores e membros da diretoria, o treinador afirmou que o “adversário deve ser outro”.

Por meio de suas redes sociais, Mano comemorou o acerto com o Verdão: “Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e a torcida Palmeirense o meu sim: ‘Sou Palmeiras, sim senhor!”.

Mano Menezes acerta e é o novo técnico do Verdão ➤ https://t.co/rKs5nJwBL1#AvantiPalestra pic.twitter.com/tAHTQT49cs — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2019



O novo comandante do Verdão também deu declarações para o site oficial do clube: “Será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Minha trajetória vem ao encontro do que pensa o clube e sua imensa torcida. O respeito construído como adversário agora nos torna parceiros.”

“Estilo de jogo se constrói com um grupo de jogadores qualificados e isso certamente temos. As conquistas serão resultado do somatório dessas forças. Os adversários devem ser os outros. Para seguir conquistando vamos em frente. Que assim seja”, concluiu.

Mano assinou contrato até dezembro de 2021. Juntamente com ele, chegam o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva.

