Mano Menezes indica novidades na escalação do Palmeiras

De olho no confronto com o Grêmio pela 34º rodada do Brasileirão, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol. Em atividades que simulam situações de jogo, o técnico Mano Menezes esboçou a equipe que deve entrar em campo no domingo, mas também aproveitou para fazer testes com as peças que tem à disposição.

A novidade no treinamento foi o zagueiro Gustavo Gómez, que se reapresentou após servir a Seleção Paraguaia na última semana. Além dele, Luiz Adriano voltou a aparecer em campo, indicando estar recuperado das dores na coxa direita.

Por outro lado, Felipe Melo seguiu ausente dos treinos com bola. O volante se recupera de um edema na panturrilha esquerda e deve desfalcar a equipe diante do Grêmio. A opção de Mano Menezes para a vaga deve ser Thiago Santos, que treinou entre os titulares.

Mano Menezes esboçou a equipe que entra em campo no domingo em uma atividade que não teve zagueiros. A escalação foi formada por: Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Borja.

Ao longo do treino, o técnico do Verdão passou a fazer testes na equipe. Luiz Adriano, Ramires, Matheus Fernandes e Willian entraram nos lugares de Borja, Thiago Santos, Zé Rafael e Bruno Henrique.

Diante do Grêmio, o Palmeiras tenta, ao menos, chegar ao 32º jogo de invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro. O Verdão é 2º colocado com 68 pontos, 13 a menos que o líder Flamengo.

