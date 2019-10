Mano Menezes explica escolha por Deyverson e elogia atacante

Com a lesão de Luiz Adriano, Mano Menezes tem a missão de encontrar um substituto para a posição de centroavante do Palmeiras. Deyverson foi o primeiro escolhido, correspondeu marcando o gol de empate no último domingo, e ganhou elogios do técnico.

“Ele teve a oportunidade, está merecendo, hoje fez um grande jogo na minha opinião. Principalmente nos momentos em que tivemos mais dificuldade de transição da defesa para o ataque. O Athletico marcou alto, então tivemos que fazer um jogo mais longo, nas costas da linha defensiva, para disputar a primeira bola o Deyverson foi fundamental. E foi premiado com o gol pelo esforço que teve”, relatou o treinador.

Mano falou em dar oportunidade para todos os jogadores da posição, explicou que Deyverson deve seguir jogando, para não perder a confiança.

“Todos vão jogar em um momento ou outro, mas a função não é tão simples. Ser camisa 9 de um time requer uma confiança individual maior, porque esse jogador decide o jogo. Se trocarmos a cada jogo, não vou dar confiança ao Deyverson”

O próximo compromisso do Palmeiras será no próximo domingo, às 18h, quando enfrenta o Avaí na Ressacada. O Verdão aparece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, a 10 de distância do líder Flamengo.