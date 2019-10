Mano Menezes ainda vê Palmeiras com chances de alcançar o Flamengo

Apesar da distância de 10 pontos para o líder Flamengo, o discurso no Palmeiras é de manter a confiança no sonho do título do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após o empate com o Athletico-PR, neste domingo, o técnico Mano Menezes afirmou que não há nada decidido.

“O campeonato estará decidido quando matematicamente estiver decidido. Estamos fazendo nossa parte do lado de cá, somos o segundo colocado, consequentemente, a equipe que aspira com mais possibilidades encostar num adversário que tem feito uma campanha extraordinária”, declarou.

O treinador palmeirense também falou sobre a motivação do grupo na luta pelo título. Mano pontuou que os empates em excesso tem feito a diferença na bria com o Flamengo.

“A questão não é manter a motivação. Isso nós temos a obrigação de ter, não vamos ter problema quanto a isso até o final do campeonato. A questão é saber separar o campeonato, a distância, a pontuação daquilo que estamos fazendo. Estamos perdendo o campeonato nos empates. Temos o mesmo número de derrotas que o adversário, três, mas deixamos pontos por aí”

Para finalizar, Mano Menezes falou da importância do poder de decisão para jogos como o deste domingo, contra o Athletico-PR.

“O Flamengo saiu na semana passada com um jogo em que sofreu mais do que nós aqui, mas venceu. Está aproveitando melhor as oportunidades, isso é mérito. Temos que saber o que estamos fazendo bem e melhorar o que for possível. É importante ter um poder de decisão grande, é assim que se decide jogos difíceis como o de hoje”, finalizou.