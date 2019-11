Mano justifica time reserva e vê triunfo merecido em São Januário

De beirada do campo de São Januário, Mano Menezes viu seu time alternativo ganhar do Vasco por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Satisfeito com o comportamento do Palmeiras, ele justificou a escalação de reservas e falou sobre o resultado.

O goleiro Weverton, os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa não foram nem relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro. O atacante Dudu, por sua vez, entrou apenas no segundo tempo.

“A gente vem de um conjunto de jogos que mostrou que era importante a equipe entrar em uma condição física boa. Fizemos uma partida muito forte contra o São Paulo e, depois, ficamos aquém contra o Ceará. Nesta semana, isso se repetiria e, para a gente, seria ruim”, disse Mano, que tem o Corinthians como próximo adversário.

No primeiro tempo, o time alternativo do Palmeiras saiu na frente em São Januário por meio de Lucas Lima, mas Mayke acabou marcando contra. Na etapa complementar, em um lance contestado pelos vascaínos, o centroavante Luiz Adriano definiu a vitória da equipe visitante.

“Fizemos um bom jogo, o que é o mais importante. Merecemos vencer pelo que construímos. No segundo tempo, um jogo com ótimas oportunidades para vencer a partida. Por isso, saímos daqui muito contentes com o comportamento da equipe nessa hora”, disse Mano.

Com 66 pontos, o Palmeiras ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, líder com 71, pega o Botafogo às 20 horas (de Brasília) desta quinta, no Engenhão. Pela 32ª rodada, o time alviverde encara o Corinthians às 19 horas de sábado, no Pacaembu.