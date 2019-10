Mano explica utilização da base e opina sobre gramado sintético no Allianz

Com o ano chegando ao fim, os questionamentos sobre o planejamento dos clubes para a temporada seguinte começam a surgir. Uma das maiores cobranças da torcida do Palmeiras é uma maior utilização de jogadores formados pela categoria de base do Verdão. Mano Menezes, no entanto, é cauteloso ao abordar o assunto.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador destacou a importância de planejar 2020 sem pressa e, principalmente, saber o momento correto de dar mais oportunidades aos jovens atletas do clube.

“Eu não acho que o Palmeiras tem que estar pensando para 2020, a não ser o que todos fazem, quando se reúnem em novembro. Os planejamentos começam a ser feitos paralelamente ao campeonato, que é muito duro. Não podemos, na ânsia, colocar os jovens, sem que eles estejam em uma condição melhor, porque logo eles não servem mais. Não é esse o caminho, precisa ser com critério e com conhecimento técnico”, afirmou o técnico.

Uma das principais ideias do Palmeiras para próxima temporada é a implementação de um gramado sintético no Allianz Parque, visando diminuir o desgaste do campo após a realização de shows e eventos. Para estudar de maneira mais aprofundada a possibilidade, o clube enviou uma comitiva à Holanda. O objetivo é ver de perto protótipos sintéticos, além de realizar orçamentos com empresas europeias.

Mano deixou claro que a decisão final será tomada pela diretoria do Palmeiras. No entanto, o técnico acredita que o novo gramado pode ser uma alternativa interessante para que o Verdão possa atuar mais vezes no Allianz.

“O gramado do Athletico Paranaense é muito bom. A maioria das equipes e dos jogadores não reclamam mais quando jogam lá. É diferente, porque precisa entender o jogo, ter uma adaptação. É uma escolha do clube, envolve custo, mudar de um natural para um sintético… Minha opinião técnica é a seguinte: o Palmeiras precisa fazer o possível para jogar o maior número possível de jogos em casa, porque estar em casa é muito importante para os times”, opinou.

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos somados, dez a menos do que o líder Flamengo. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Avaí, às 18h, na Ressacada, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.