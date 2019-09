Mano diz que gol após lateral ensina Palmeiras a ser “humilde”

O Palmeiras ficou com a posse de bola e criou chances de formas diferentes, mas chegou ao gol da vitória diante do Goiás com uma jogada famosa de Cuca e bem utilizada por Felipão: o lateral na área.

Marcos Rocha cruzou e, após bate-rebate, Gustavo Scarpa virou para o Verdão aos 55 minutos do segundo tempo. O técnico Mano Menezes vê o lance como sinal de humildade.

“Iniciar com vitória sempre é bom, e a busca da melhora precisa vir muitas vezes precedida de bons resultados. Poderíamos sair daqui e eu conversar com vocês sobre a nossa posse, controle, coisas boas, mas poderíamos não ter vencido, e aí não seria completo. A equipe é de qualidade, o trabalho era bom, e nós sabemos que era bom. Aliás, fizemos um gol de lateral para nos ensinar a ser humilde no futebol, que às vezes coisas também funcionam na simplicidade, na jogada mais básica. Temos que achar o ponto de equilíbrio, saber quando usar para que em algum momento sejamos agraciados”, avaliou o treinador, antes de destacar a retomada de confiança no Verdão.