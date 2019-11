Mano comemora retorno em alto nível de Mayke no Palmeiras: “Especialista”

Mayke foi a principal novidade da escalação do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no último sábado, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito passou mais de dois meses fora por causa de lesão no adutor da perna direita. Ele precisou passar por cirurgia. A última partida havia sido diante do Grêmio, em 17 de agosto.

O técnico Mano Menezes comemorou o retorno de Mayke. Na ausência de Marcos Rocha, Jean vinha sendo improvisado.

“Mayke é jogador da posição. No meio do segundo tempo (contra o São Paulo) optei pelo Jean pelo ritmo um pouco melhor. Entrar no meio é mais difícil, mas para esse tinha condição, fez bom primeiro tempo, com qualidade natural na passagem. Fico feliz com o retorno dele. Temos especialista na função na impossibilidade do Marcos Rocha. Mayke fez a jogada do gol, outras boas no primeiro tempo e uma no segundo. Tem qualidade técnica para acabamento da jogada. Muitos chegam e não tiram o 10, falta alguma coisa. Mayke tem qualidade para o 10 e por ali conseguimos construir a valorosa vitória”, disse Mano, em entrevista coletiva.

Na zona mista da arena, Mayke comemorou seu retorno e agradeceu ao departamento médico do Verdão. O ala participou do gol de Zé Rafael.

“Feliz pela minha volta depois de dois meses. Voltar a fazer o que mais amo. Agradeço a Deus, à fisioterapia do Palmeiras. Mais importante é estar em campo e ajudar. Conseguimos os três pontos. Tive meia assistência no gol do Zé Rafael, Felipe Melo dividiu ali. Estamos de parabéns pela vitória”, afirmou.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Vasco, quarta-feira, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

