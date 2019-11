Mano cita parâmetro criado por Fla e pensa 2020 com campo sintético

A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes já começou a dedicar parte de suas atenções ao planejamento para a próxima temporada. O técnico desenha o futuro levando em conta a instalação de um gramado sintético no Allianz Parque e imagina um novo parâmetro no futebol nacional após o sucesso do Flamengo.

“Para a exigência que se tinha no futebol brasileiro, o Palmeiras estava muito bem preparado. Isso proporcionou ao clube ganhar dois dos últimos três Brasileiros. Agora, o parâmetro mudou. O Flamengo estabeleceu para nós todos um novo parâmetro, subiu a exigência”, disse Mano Menezes.

Protagonista nas edições de 2016 (campeão), 2017 (vice) e 2018 (campeão) do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras nesta temporada chega à reta final do torneio fora da briga pelo título e vê o arrebatador Flamengo estabelecer uma série de novos recordes.

“Devemos fazer a leitura correta e nos preparar para enfrentar esse novo adversário, mais qualificado e bem preparado. O torcedor passa a querer um outro futebol, a mídia trabalha muito em cima disso. Cria-se uma ideia que precisamos atender. Se não, sempre vamos sofrer críticas e os trabalhos não vão ter sequência”, disse Mano.

Em 2020, com a finalidade de diminuir o número de jogos que precisa mandar fora do Allianz Parque, o Palmeiras planeja instalar um gramado sintético na arena. Na formatação do elenco para a próxima temporada, Mano Menezes vem levando a mudança em conta.

“O gramado sintético vai estabelecer uma nova maneira de jogar, principalmente como mandante. Isso poderá influenciar na característica dos jogadores para executar esse jogo, que é mais rápido e exige uma capacidade técnica ainda maior em termos de controle de bola e proposta”, explicou.