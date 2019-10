Mano aprova atuação do Palmeiras, mas diz: “Poderia ter sido 4 a 0”

Em uma partida sem brilho, disputada na noite deste sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0. Ao analisar o jogo no Pacaembu, o técnico Mano Menezes aprovou a atuação de sua equipe pelo Campeonato Brasileiro, mas reconheceu que o placar poderia ter sido mais dilatado.

Ainda no primeiro tempo, Thiago Santos, substituto do suspenso Felipe Melo, tabelou com Gustavo Scarpa e tocou na saída do goleiro Diego Cavalieri. Durante a etapa complementar, o Palmeiras encurralou o Botafogo, especialmente com estocadas pela esquerda, mas foi incapaz de aumentar a diferença.

“O time tomou a iniciativa e construiu chances suficientes para vencer por 3 ou 4 a 0, sem exagero. O Thiago Santos foi muito feliz na jogada e o Scarpa escorou bem. Fizemos 1 a 0 cedo e a tranquilidade só não foi maior porque levamos esse placar até o final”, afirmou Mano.

Na etapa complementar, o Palmeiras chegou a marcar por meio de Bruno Henrique, mas a arbitragem apontou impedimento de Dudu no começo da jogada. Na melhor chance, já nos acréscimos, o centroavante Henrique Dourado sobrou livre na cara de Diego Cavalieri e acabou parado pelo goleiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Pecamos no acabamento das jogadas. Quando tínhamos uma condição muito boa para construir, errávamos”, diagnosticou Mano. “Tivemos um volume muito grande, mas faltou capricho no acabamento”, acrescentou o técnico, satisfeito com a atuação de seu time.

Com 50 pontos, o Palmeiras dorme no segundo lugar do Campeonato Brasileiro. O Santos, que tem 47 pontos e as mesmas 14 vitórias do concorrente, encara o Internacional às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Beira-Rio. Pela 26ª rodada, o time alviverde pega a Chapecoense às 21 horas de quarta-feira, no Allianz Parque.