Mancha cobra Felipão e elenco após eliminação na Copa do Brasil

Na manhã desta sexta-feira, a torcida organizada Mancha Alviverde divulgou uma nota repudiando as declarações do técnico Luiz Felipe Scolari após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o Internacional na última quarta-feira. A organizada também cobra o elenco, criticando nominalmente Dudu, Deyverson e Lucas Lima.

A fala de Felipão criticada na nota aconteceu na coletiva após a derrota, já na madrugada de quinta-feira. Na ocasião, o treinador palmeirense minimizou a eliminação, dizendo que “ninguém morreu” e que seu time não era imbatível.

O Palmeiras acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. Após vitória por 1 a 0 em São Paulo, o Verdão foi derrotado por 1 a 0 no jogo de volta, no Beira-Rio, e perdeu nos pênaltis por 5 a 4. O atacante Dudu foi criticado pela Mancha por se ausentar da disputa nas penalidades.

Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras disputa duas competições até o final do ano. O Verdão tenta vencer o Campeonato Brasileiro pela segunda vez seguida e lidera a competição, além de buscar seu segundo título de Libertadores de sua história.

Confira a nota da Mancha Alviverde na íntegra

“Ninguém morreu. Não tem nada. Perdemos uma competição”.

Essas são as palavras e o pensamento do nosso treinador Luiz Felipe Scolari.

Lamentável essa conduta. É necessário morrer para não passar vergonha? É necessário morrer para o Deyverson não jogar? É necessário morrer para não ver o Lucas Lima andando em campo? É preciso morrer para mudar a forma covarde que o time joga?

Estão brincando com coisa séria, ontem um torcedor do Galo morreu do coração dentro do estádio. A paixão pelo futebol é muito mais do que alguns imaginam.

Felipão, estamos bem vivos e atentos à forma arrogante e prepotente que vem tratando o Palmeiras.

Não pode ouvir uma crítica que já dispara “não está feliz me manda embora”.

Não somos reféns de treinadores, jogadores, diretores e presidentes pois vocês passam e o torcedor fica.

Atenção: se não aguenta pressão, saia. Não fique na ameaça!

Temos o direito de cobrar quem quer que seja.

Se o Dudu ganha um milhão e não tem culhão para bater pênalti, será cobrado!

Se o Lucas Lima não quer jogar e ficar só enganando, será cobrado!

Se o Deyverson limitado continuar jogando, será cobrado.

Se continuarmos sendo eliminados em mata-mata e jogando de forma covarde, será cobrado.

A torcida tem o direito de cobrar quem quiser… Somos passionais, sim, mas jamais teleguiados.

Respeitamos o passado, mas amamos o Palmeiras acima de qualquer um.

Felipão

Dudu

Lucas Lima

Deyverson

Alexandre Mattos

Maurício Galiotte

Elenco de jogadores

Não querem cobrança? Saiam do Palmeiras!

Todos vamos morrer um dia e o Palmeiras vai continuar. Se for para morrer torcendo, morreremos fazendo aquilo que amamos.

Se querem números dos últimos 11 mata-matas, temos 100% de NÃO aproveitamento.

Para quem tem o “elenco” mais caro do Brasil, com altos salários pagos em dia, é ou não é motivo para “morrer” de vergonha?

Diretoria Mancha Alvi Verde

