Luxemburgo tem primeira semana cheia com o Palmeiras em 2020

A temporada do Palmeiras começou no dia 15 de janeiro, com a disputa na Copa Flórida. De lá para cá, o Verdão teve uma média de um jogo a cada três dias. Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo inicia a sua primeira semana cheia para fazer ajustes na equipe.

Depois do revés em Bragança Paulista, o elenco do Verdão ganhou folga na segunda-feira e só se reapresenta nesta terça. Como não há rodada do estadual no meio de semana, Vanderlei Luxemburgo ganha mais tempo para aprimorar detalhes de sua equipe.

O Verdão começou a sua pré-temporada no dia 6 de janeiro, com renovações no elenco e de treinador novo. Mal deu tempo para Luxa conhecer os atletas, e o clube já viajou para disputar o torneio preparatório nos Estados Unidos.

No dia 15, venceu o Atlético Nacional nos pênaltis e no dia 18 bateu o New York City. Depois do período na Flórida, o Verdão retornou para o Brasil e também não teve um período grande até a estreia no Campeonato Paulista, no dia 22, contra o Ituano.

Depois da goleada por 4 a 0 no interior paulista, o Verdão só teve três dias de preparo para o clássico contra o São Paulo, em Araraquara. Foram só dois dias de intervalo até a goleada contra o Oeste e, na sequência, mais três para a derrota diante do Red Bull Bragantino, no último domingo.

Em Bragança, o Palmeiras sofreu os dois gols em jogadas pelas laterais do campo, com falhas na marcação e espaço para os adversários. No setor ofensivo, a equipe criou poucas jogadas de perigo e só chegou ao gol através de uma cobrança de pênalti.

Ainda assim, após o jogo, Vanderlei Luxemburgo preferiu chamar atenção para a falta de atitude da equipe.

“Faltou atitude. No intervalo eu pedi atitude de Palmeiras, quem joga no Palmeiras querendo alguma coisa. Os jogadores não têm que ter vergonha de falar que faltou atitude. Não tivemos atitude de Palmeiras. Eles têm que entender o seguinte: o que fizemos para poder ganhar? Não fizemos absolutamente nada. Então ponto. O próximo jogo é outra história”, cobrou Luxa.

Com mais tempo de treinamentos, o Palmeiras volta a campo neste sábado, às 19h30, quando visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

