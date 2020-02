Luxemburgo reitera comentário sobre Seleção Brasileira feito no Mesa Redonda

No último domingo, o técnico do Palmeiras Vanderlei Luxemburgo participou do programa Mesa Redonda da TV Gazeta e disse, questionado sobre Seleção Brasileira, que está preparado para assumir o cargo caso ele fique vago. Nesta segunda-feira, o comandante foi às redes sociais para reiterar o comentário e afastar interpretações dúbias.

Em vídeo, Luxemburgo confirma que estaria pronto para comandar o Brasil, mas que em nenhum momento afirmou pensar no cargo. Confira:

“Olá rapaziada, ontem (domingo) eu participei do programa Mesa Redonda da TV Gazeta e foi perguntado se eu estou pensando em Seleção Brasileira. Eu falei que não, porque já pensei em Seleção Brasileira lá atrás, cheguei a Seleção Brasileira e saí da Seleção Brasileira; e completei dizendo que, com a experiência que eu tenho hoje, se amanhã o cargo ficar vago, eu estou preparado para assumir.

Mas as pessoas deturparam, em momento algum eu falei.. só se as pessoas entenderam em japonês. Em momento algum eu falei que eu quero a Seleção Brasileira, falei que eu direcionei lá atrás, e se um dia o cargo estiver vago e for feito o convite, eu sou preparado para dirigir a Seleção. Foi isso que eu falei, nada mais do que isso”.

Confira o que Luxemburgo disse no Mesa Redonda:

“Eu não direcionei agora para a Seleção Brasileira. Se eu estou preparado para ser técnico da Seleção Brasileira? Eu estou preparado. Não tenho nenhuma dúvida. Se acontecer amanhã de o Tite sair e vier um convite para mim, eu serei um profissional preparado para isso. É diferente de quando você projeta chegar lá. Mas é claro que estou preparado. Se me convidarem, eu vou.

“Eu projetei a minha ida para a Seleção Brasileira. Cheguei à Seleção, aí me arrancaram de lá por causa de uma CPI que eu não tinha nada a ver. Eu estava no lugar certo, na hora errada. Tanto que não provaram nada até hoje”.