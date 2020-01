Luxemburgo rebate informação publicada por jornalista: “Notícia fabricada”

Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo postou um vídeo em seu canal do YouTube buscando esclarecer uma polêmica envolvendo o seu nome. O treinador rebateu informações de que estaria incomodado com a diretoria do Palmeiras, por conta da demora na contratação de reforços para 2020.

A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola, da Espn e do Yahoo. De acordo com Luxemburgo, a notícia é “fabricada” e o clube está trabalhando internamente para buscar contratações para a temporada.

“Saiu uma notícia que eu já estou decepcionado no Palmeiras, porque o clube não contratou as quatro indicações que eu fiz. Primeiro, ninguém sabe as indicações que eu fiz ao Palmeiras, é uma conversa interna. E o jornalista que tentou inventar essa notícia e criar uma situação diferente deveria vir ao Palmeiras e procurar saber com o presidente, com o diretor executivo, com o gerente para saber se estou insatisfeito”, afirmou Luxemburgo.

“Isso nós estamos conversando tranquilamente, as coisas estão sendo profissionalmente para que dê o resultado positivo com tranquilidade e calma. É uma notícia fabricada, para tentar criar uma área de atrito, mas eu não caio nela não. Só estou dando uma resposta ao torcedor do Palmeiras para que não acredite em bobagem”, completou.

Até o momento, a negociação mais avançada do Palmeiras é pelo atacante Rony. Como noticiou a Gazeta Esportiva, o Verdão ofereceu seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) pelo atacante, além de luvas no valor de 500 mil euros pelo jogador. Com a proposta na mesa do Athletico Paranaense, o Alviverde aguarda a decisão do Furacão, que também recebeu oferta do Corinthians por Rony.

Com quatro pontos somados após duas partidas disputadas no Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a terceira posição do grupo B. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo estão atrás de Novorizontino e Santo André, que já conquistaram seis pontos. Nesta quarta-feira, às 19h15, o Verdão enfrenta o Oeste, no Pacaembu.