Luxemburgo projeta estreia do Palmeiras na grama sintética do Allianz

O técnico Vanderlei Luxemburgo conheceu muito bem o antigo Palestra Itália, mas terá a primeira oportunidade de dirigir o Palmeiras no Allianz Parque apenas no próximo fim de semana. Depois das reformas no estádio alviverde neste início de temporada, o treinador projetou o que imagina encontrar no novo gramado sintético da arena.

“Veremos como vai funcionar, ninguém sabe como vai ser, é uma expectativa para todos nós. Eu vi a grama, e chegaram muito próximo do natural de um campo de jogo, mas veremos como a bola rolará e se o jogo vai ficar mais rápido”, afirmou.

O treinador deixou claro que, independentemente da adaptação da equipe no novo gramado, espera a presença de um grande público no confronto com o Mirassol, no domingo.

“A única coisa que posso dizer é que voltaremos a jogar em casa. Aproveito para convocar o sócio Avanti e outros torcedores para comparecerem”, declarou, antes de completar.

“O Allianz cheio é difícil para adversário, assim como é aqui (no Moisés Lucarelli), na Vila Belmiro, no (estádio) do Corinthians. É importante tornarmos o nosso estádio em uma arena difícil para os adversários enfrentarem a gente”, encerrou.