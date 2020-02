Luxemburgo mexe novamente em escalação do Palmeiras em treino tático

Nesta quinta-feira, o Palmeiras deu continuidade à preparação para a partida contra a Ponte Preta. Em treinamento realizado na Academia de Futebol, Vanderlei Luxemburgo comandou uma atividade tática e fez uma alteração na equipe em relação ao que havia sido observado no dia anterior.

Na quarta-feira, Gabriel Menino e Zé Rafael formaram a dupla de volantes do Palmeiras. No entanto, dessa vez Luxemburgo sacou o primeiro e escalou Ramires, que treinou pela primeira vez na semana. Antes, o camisa 18 havia realizado trabalhos físicos específicos.

Dessa forma, Luxemburgo armou a equipe titular do Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires e Zé Rafael; Lucas Lima, Dudu e Willian; Luiz Adriano.

Zé Rafael e Willian ganharam as vagas depois de terem mostrado bom desempenho na partida contra o Red Bull Bragantino, quando entraram no intervalo nos lugares de Gabriel Menino e Wesley.

Outro destaque do dia foi a chegada de Matías Viña ao Brasil. Depois de desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, o lateral-esquerdo rumou à Academia de Futebol, para acertar os últimos detalhes antes de ser oficialmente apresentado.

O jogo contra a Ponte Preta será realizado neste sábado, no Moisés Lucarelli, às 19h30. Depois de quatro rodadas no Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a terceira posição do grupo B, com sete pontos somados.