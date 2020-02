Luxemburgo manda recado à torcida do Palmeiras antes de reencontro com o Allianz

Depois de ficar distante de sua casa no início da temporada, o Palmeiras reencontrará o Allianz Parque neste domingo, contra o Mirassol, às 16h. A estreia do gramado sintético do estádio marcará também o primeiro jogo que Vanderlei Luxemburgo comanda o Verdão na arena.

Em vídeo postado neste sábado em seu Twitter, o treinador do Palmeiras mandou um recado para os torcedores do Alviverde. Utilizando um painel localizado na Academia de Futebol com uma grande foto com palmeirenses ao fundo, Luxemburgo falou sobre a importância do estádio para o Verdão.

“Olha só que coisa linda. Imagina que é o Allianz lotado com nossos torcedores. Conto com vocês amanhã, sócios Avanti, torcedores comuns, torcidas organizadas. Todos juntos vamos fortalecer ainda mais o Allianz. Os adversários precisam saber que estão vindo jogar no Allianz, a nossa casa”, afirmou Luxemburgo.

“Vamos fortalecer cada vez mais a nossa casa, porque vai fazer a diferença. Conto com a presença de vocês, que sejam o centroavante da equipe para botarem a bola para dentro”, completou.

A principal novidade do Palmeiras neste domingo será Matías Viña, que será titular da lateral-esquerda. Além disso, Gabriel Verón substituirá Dudu, que foi expulso no final da partida contra a Ponte Preta.

Depois de cinco rodadas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a segunda posição do grupo B, com dez pontos somados. Depois de enfrentar o Mirassol, o Verdão jogará novamente no Allianz Parque, dessa vez contra o Guarani, na próxima quinta-feira.