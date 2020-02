Luxemburgo esboça novo time titular do Palmeiras

Em treino desta quarta-feira, Vanderlei Luxemburgo apresentou novidades na escalação do Palmeiras. Com Ramires fazendo trabalhos físicos separados, o técnico escalou Gabriel Menino e Zé Rafael como dupla de volantes, com Lucas Lima na armação do meio-campo.

Outra alteração ficou por conta da entrada de Willian no time titular. O atacante tomou o lugares dos jovens Gabriel Veron e Wesley, titulares na últimas partidas, para fazer o trio da frente com Dudu e Luiz Adriano.

Assim, o time titular ficou com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino e Zé Rafael; Lucas Lima, Dudu e Willian; Luiz Adriano.

Já o segundo time foi formado na linha por: Mayke, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula e Bruno Henrique; Raphael Veiga; Gustavo Scarpa e Gabriel Veron; Luan Silva.

Após o treino tático, a comissão técnica ainda comandou uma atividade focada em cruzamentos e finalizações com laterais e atacantes. O restante do elenco praticou cobranças de falta.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a Ponte Preta em Campinas, às 19h30 (Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

