Luxemburgo comenta substituição de jovens e evita polêmicas

Como planejado pela diretoria, o Palmeiras segue dando minutagem aos jovens atletas nesta temporada 2020. Na partida contra o RB Bragantino, Vanderlei Luxemburgo começou com dois recém-promovidos ao profissional- Gabriel Menino e Wesley. Contudo, com a derrota, os “meninos” foram os primeiros a serem substituídos.

No intervalo da partida, Willian entrou no lugar de Wesley, ao mesmo tempo que Gustavo Scarpa substituiu Menino. Luxemburgo não se mostrou nada feliz com a produtividade do time ao fim do jogo e promete mudanças.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com