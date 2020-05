Luxa explica esquema do Palmeiras e destaca: “Felipe Melo não volta a ser volante”

Em meio à paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre suas ideias para a montagem da equipe do Palmeiras. O comandante do Verdão concedeu entrevistas à TV Bandeirantes e ressaltou a importância de ter uma equipe compacta e que troque passes de modo vertical.

“A equipe tem que jogar em bloco, compacta. Ela tem que jogar em um terço do campo, dividindo o campo em três terços. É assim que você faz uma equipe se tornar ofensiva e defensiva”, disse Luxa.

O treinador do Palmeiras ainda revelou que se espelha em uma partida do Bayern de Munique contra o Barcelona. Na ocasião, os espanhóis dominaram a posse de bola, mas os alemães que levaram a melhor.

“Uma equipe proativa como a minha joga no campo do adversário, mas com uma diferença muito grande que é a verticalidade. Não tem gol do lado do campo, só tem gol no fundo do campo. Eu não quero minha equipe tocando de lado. Eu quero que ela ocupe o campo do adversário, mas vise sempre o gol”, explicou.

De acordo com Luxemburgo, um dos pontos setores que a equipe precisa melhorar é o meio-campo. O treinador revela a escalação ideal para as posições, mas ressalta que Felipe Melo segue como zagueiro: “É questão da compactação, ver quais jogadores se encaixam um com o outro. Não vou colocar jogadores com características iguais, precisam ser diferentes para poderem se encaixar no meio-campo”.

“O Felipe Melo não volta a ser volante. Ele só vai ser usado de volante quando a gente tiver com vantagem no jogo e eu tiver que fechar um pouco mais”, completou.

Por fim, Luxa pediu paciência para que suas ideias passem a surtir efeito: “O futebol requer tempo. Estou criando alternativas no Palmeiras para os adversários que vou enfrentar na Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Paulista. A equipe está se ajustando para estar nessas competições a nível de ganhar, nós queremos ganhar. Estou preparando essa equipe para isso”.

