Luxa confirma Willian, pede calma com jovens e pensa em reforços

O técnico Vanderlei Luxemburgo já confirmou a escalação de Willian como titular no confronto com a Ponte Preta. Em entrevista à TV Palmeiras, o comandante ainda falou sobre o aproveitamento dos jovens formados nas categorias de base e projetou a chegada de mais reforços, além do lateral esquerdo Matias Viña.

“A semana foi proveitosa, produtiva e com definição. O Willian tem que jogar e estamos vendo um jeitinho. Então, vão Luiz Adriano, Willian e Dudu. Vou ver como encaixamos isso. As coisas estão sendo feitas para que possamos encaixar os jogadores e que tragam respostas”, disse Luxemburgo.

Já confirmado pelo treinador, Willian entrará no lugar do jovem Wesley. No meio de campo, Zé Rafael assume o lugar de Gabriel Menino, mais um garoto formado nas categorias de base. Experiente, Vanderlei Luxemburgo procura tratar os garotos de maneira cuidadosa.

“A gente tem que ter muita calma com os meninos, porque, de repente, pode queimar um garoto com potencial”, disse Luxa, que escalará Ramires ao lado de Zé Rafael. “Temos que fazer experiências com alguns jogadores que precisam mostrar qualidade, que vão em busca da mudança de chip do ano passado”, completou.

Vanderlei Luxemburgo confirmou ainda a presença do volante Bruno Henrique entre os relacionados, embora o volante ainda não esteja em plena forma. Na visão do treinador, a performance no duelo com a Ponte Preta, marcado para as 19h30 (de Brasília) deste sábado, é fundamental para direcionar o Palmeiras, inclusive em termos de reforços.

“O jogo contra a Ponte Preta é importante, porque marca praticamente o meio da tabela. Vamos entrar na definição do Paulista e da Libertadores. Nessa definição, vai ser a situação de falar: ‘Precisamos avançar pontualmente nessa ou naquela contratação’. Viemos até aqui e sentimos que existe alguma situação que precisamos fazer”, disse Luxa.