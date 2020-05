Luxa cita Seleção Brasileira e revela desejo de “terminar em alto nível”

Logo após completar 68 anos de idade, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre sua motivação para seguir a carreira no futebol. Em entrevista concedida à TV Bandeirantes nesta segunda-feira, o comandante do Palmeiras revelou o desejo provar sua capacidade e contribuir com o esporte no país.

Com o futebol paralisado por conta da pandemia do coronavírus, o treinador afirma que precisou inovar: “Eu estou com uma vontade louca de ainda fazer coisas para o futebol, de trabalhar. Tanto é que estou inovando, não estou parado. Estou em casa, mas criando alternativas para os jogadores treinarem”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Luxa também citou a vontade de encerrar a carreira em destaque, abrindo uma possibilidade até mesmo para a Seleção Brasileira: “Eu quero realmente terminar em alto nível. Se tiver uma possibilidade de uma volta a Seleção Brasileira, não tenha dúvida nenhuma de que eu tenho condições de voltar e fazer a coisa acontecer”.

Após trabalhos vitoriosos nas últimas décadas, Vanderlei Luxemburgo passou a receber críticas de que seus métodos estavam ultrapassados. Para o técnico, o atual trabalho no Palmeiras é uma oportunidade de provar o seu potencial.

“O Palmeiras está me dando a oportunidade de mostrar a minha capacidade. As pessoas falam as coisas, mas não veem o quanto a gente tem de conhecimento de futebol, o que a gente faz pelo futebol, o que já fez e o que pode fazer. Então o Palmeiras está me dando essa oportunidade de fazer coisas diferentes”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com