Luiz Adriano pode ser titular do Palmeiras após 50 dias

O Palmeiras pode ter uma novidade importante entre os titulares na partida contra o Fluminense, marcada para esta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um longo período, Luiz Adriano tende a começar o embate.

Recuperado de um problema muscular na coxa, o atacante substituiu o apagado Borja na derrota para o Grêmio e treinou normalmente nesta segunda-feira. Assim, deve ficar com a vaga do colombiano.

Luiz Adriano não atua como titular desde o clássico com o Santos, no dia nove de outubro, quando sentiu a lesão na coxa direita, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e ficou fora de combate por cerca de um mês, até voltar contra o Vasco. Do clássico até o compromisso com o Fluminense, são exatos 50 dias de diferença.

Diante dos cariocas, o camisa 10 saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória, mas voltou a sofrer com dores no local e foi ausência diante de Corinthians e Flamengo.

Desde que chegou ao Palmeiras, no meio deste ano, Luiz Adriano jogou 13 partidas e marcou sete gols. O centroavante é a primeira opção de Mano Menezes para o comando do ataque do palestrino.

Após perder para o Grêmio e ver o Flamengo se consagrar campeão brasileiro, o Palmeiras quer retomar a vice-liderança do Brasileiro. O Verdão foi ultrapassado pelo Santos na última rodada.