Luiz Adriano nega falta em gol e volta a sentir dores na coxa direita

Com gol de Luiz Adriano, o Palmeiras bateu o Vasco por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado de São Januário, o centroavante negou ter cometido falta antes de marcar e revelou que voltou a sentir dores na coxa direita.

Colocado no lugar de Deyverson durante o intervalo, Luiz Adriano anotou o gol da vitória palmeirense aos 32 minutos do segundo tempo. Antes de finalizar com sucesso diante de Fernando Miguel, o centroavante protagonizou lance polêmico com Danilo Barcelos, revisado e aprovado pelo VAR.

“Não foi falta. Eu protegi a bola. (Danilo Barcelos) falou que chutei ele, mas não chutei. Só protegi a bola e tive condições de carregar dentro da área. Se tivesse chutado, não teria condições de carregar a bola dentro da área”, argumentou Luiz Adriano à TV Globo.

Vitimado por lesão no músculo posterior da coxa direita no clássico contra o Santos, o centroavante não entrava em campo desde o último dia 9 de outubro. Assim que o jogo terminou, ele deixou o gramado de São Januário com a mão no mesmo local e fez expressão de desconforto.

“Senti no mesmo lugar que tinha machucado antes. Está dolorido. Vamos ver e esperar a avaliação do médico”, disse Luiz Adriano, dúvida para o clássico contra o Corinthians. Independentemente de seu estado físico, o jogador celebrou a volta com gol.

“Fico muito feliz por ter ajudado meus companheiros. Essa vitória fora de casa era muito importante para nós. Depois de tanto tempo parado, sem jogar, fico muito feliz. Dedico esse gol para todos os companheiros, inclusive os que não vieram. É o coletivo que faz a diferença”, declarou.