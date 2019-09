Luiz Adriano marca o centésimo hat-trick do Palmeiras em seu estádio

O Palmeiras derrotou o Fluminense na última terça-feira e o grande nome da partida foi Luiz Adriano. O centroavante marcou os três gols do Verdão no jogo. O feito do jogador foi centésimo hat-trick do Alviverde em seu estádio.

A lista inclui três gols marcados tanto no antigo Parque Antártica, quanto no Allianz Parque. Desde que a arena foi inaugurada, em 2014, apenas dois jogadores marcaram um hat-trick no gramado do estádio. Antes de Luiz Adriano, Borja marcou três vezes na partida contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores deste ano.

O primeiro hat-trick registrado no Parque Antártica foi marcado por Caetano Izzo, em 1917. O feito aconteceu justamente em um clássico contra o Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Heitor e Caetano Imparato lideram o ranking de mais hat-tricks no estádio do Alviverde: os dois balançaram três vezes a rede do adversário na mesma partida em oito ocasiões.

O jogo contra o Fluminense foi o sexto de Luiz Adriano como titular no Palmeiras. Antes de enfrentar o Tricolor das Laranjeiras, o centroavante já tinha marcado seu primeiro gol na partida de volta contra o Grêmio, pela Libertadores, quando o Verdão foi eliminado do torneio.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeiras passou a ter o mesmo número de jogos dos candidatos ao título. No momento, o Verdão ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos somados. Na próxima rodada, o time enfrenta o Cruzeiro, no sábado, às 19h, no Allianz Parque.