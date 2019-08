Luiz Adriano e Vitor Hugo estreiam e serão inscritos na Libertadores

O Palmeiras já definiu as duas trocas que fará na lista de inscritos para a Copa Libertadores. Após estrearem no empate com o Bahia por 2 a 2, o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Luiz Adriano reforçarão o grupo para a disputa das quartas de final do torneio continental, diante do Grêmio, conforme revelou Luiz Felipe Scolari.

Com isso, Henrique Dourado, mais uma contratação para o segundo semestre, fica de fora ao menos da fase atual. “O Henrique Dourado tem mais uns 10 a 15 dias para ter condições de jogar. Se passarmos, ainda temos uma outra lista com mais dois”, disse.

As duas vagas estavam abertas por conta das transferências do meio-campista Moisés, para o Shandong Luneng, da China, e do atacante Felipe Pires, para o Fortaleza. Enquanto Henrique Dourado vive a ansiedade para entrar em campo e na possível lista das semifinais, Vitor Hugo e Luiz Adriano comemoram a estreia pelo clube palestrino.

“Estou feliz por ter voltado e jogado em alto nível. Retornar ao Palmeiras já é um motivo de muita alegria. Eu me sinto muito em casa aqui”, disse Vitor Hugo.

“Joguei bem nessa estreia. Fico feliz pelos meus companheiros, que me passaram tranquilidade para eu fazer um boa partida. Tentei ajudá-los da melhor forma e quero agradecer pela confiança”, afirmou Luiz Adriano, antes de pontuar sobre o entrosamento e os outros quatro concorrentes no comando de ataque: Deyverson, Borja, Artur Cabral e Dourado.

“Aos poucos, a gente vai se conhecendo melhor. É uma disputa saudável. Temos que dar o máximo nos treinamentos e nos jogos para ganhar espaço”, finalizou.